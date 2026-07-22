Субботник провели на мемориале в Жидиловом Бору

18:58, 22 июля 2026, ПАИ

В преддверии 82-й годовщины освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков на центральном мемориале муниципалитета «Жидилов Бор» прошёл субботник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского округа.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Псковского округа Татьяна Васильева, сотрудники администрации Псковского округа, депутат Законодательного Собрания Псковской области Ирина Толмачева, председатель Собрания депутатов округа Валерия Фомина, депутаты окружного Собрания Андрей Ключко и Сергей Недокус, сотрудники территориального отдела «Ершовский».

Участники акции привели территорию мемориала в порядок перед предстоящим мероприятием. Отметим также, что сейчас здесь продолжаются плановые работы по благоустройству.

Напомним, 27 июля в 11:00 на мемориале состоится торжественный митинг, посвященный памятной дате.