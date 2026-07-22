Известные артисты выступят в Печорах 23 июля

20:37, 22 июля 2026, ПАИ

Концерт «За мир без нацизма» пройдёт в Печорах 23 июля, пишет районная газета «Печорская правда».

В концертной программе вместе с артистами Культурного центра ФСБ России выступят российская актриса театра и кино, телеведущая, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Ольга Будина и известный российский иллюзионист, актёр и телеведущий Сергей Сафронов.

Концерт состоится 23 июля в Печорском районном центре культуры. Вход свободный, начало в 16:00. Возрастных ограничений нет.