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Общество

Стала известна программа фестиваля «Историческая лаборатория» в Новосокольническом районе

Фестиваль «Историческая лаборатория» пройдёт в деревне Горожане Новосокольнического района 25–26 июля. Гостей ждёт насыщенная программа, посвящённая истории и археологии Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.

Афиша предоставлена Археологическим центром Псковской области

25 июля (суббота), с 10:00 до 17:00, состоится серия мероприятий. В 11:00 запланировано официальное открытие фестиваля. В 12:00 одновременно стартуют несколько событий: экскурсия по исторической дороге (сбор группы – в деревне Горожане у поворота на деревню Брагино), показательное выступление членов клуба исторической реконструкции «Чертог Раса», а также лекция Александра Бойчука (КИР «Чертог Раса») на тему «На чём плавали викинги и славяне по пути „из варяг в греки“».

В 14:00 зрители вновь смогут увидеть показательное выступление реконструкторов, а параллельно пройдёт лекция Александра Потравнова (группа «Регионавтика») «Выкладные кресты на стенах Изборской крепости: тайна древнего символа». В 15:00 состоится ещё одна экскурсия по исторической дороге, в 16:00 – очередное выступление членов КИР «Чертог Раса». Завершит субботнюю программу в 16:30 выступление музыкального коллектива «Студия Добрый вечер».

В воскресенье, 26 июля, программа также начнётся с экскурсии по исторической дороге – она стартует в 10:00 (сбор в деревне Горожане). В 11:00 выступит «Студия Добрый вечер», в 12:00 – члены КИР «Чертог Раса». В 13:00 запланированы экскурсия по исторической дороге и лекция старшего научного сотрудника Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, кандидата исторических наук Бориса Короткевича «Ранний железный век на юге Псковской области».

В 14:00 реконструкторы вновь представят показательное выступление, а в 14:30 состоится лекция главного хранителя того же отдела Эрмитажа, кандидата исторических наук Андрея Мазуркевича «Загадки торфяниковых стоянок эпохи неолита». В 16:00 пройдут ещё одно выступление клуба «Чертог Раса» и лекция директора Псковской областной археологической экспедиции Александра Михайлова «Городок на Ловати: исторический предшественник Великих Лук».

На протяжении обоих дней на фестивале будут работать тематические площадки: фотозона, лагерь реконструкторов, торговые ряды, зона отдыха, детская зона, а также археологический раскоп.

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