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Общество

Какие активности ждут гостей фестиваля «Ольгин град», рассказали организаторы

Культурно-исторический фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» пройдёт в Псковском кремле 24 июля. Какие площадки будут работать на фестивале, рассказали организаторы.

С 12:00 до 19:00 на фестивале «Ольгин град» развернется масштабная программа для псковичей, в том числе и семей с детьми. В 12:30 пройдет торжественный молебен на Вечевой площади Кремля, после которого можно будет позвонить в колокола переносной звонницы.

Для детей будут организованы игры и забавы, мастер-классы, установлена VR-площадка. Для желающих более глубокого погружения в историю пройдут три лекции от историков: «Псков и княгиня Ольга», «Княгиня Ольга и христианство» и «Псков в X веке по данным археологии». Также будет установлена фотозона от реконструкторов, где можно будет своими руками потрогать элементы быта и вооружения современников княгини Ольги.

«Для желающих более захватывающих активностей – лучный тир и площадка спортмеча. Самыми яркими элементами программы станут два концерта: первый концерт пройдет с 13:30 до 15:00: для вас выступят народные коллективы детский фольклорный ансамбль «Звонница», фольклорный ансамбль «Славный городок», фольклорный ансамбль «Плескава», семейный ансамбль «Васильки», народный коллектив Хор русской песни «Радуга», детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк». Второй концерт начинается в 17:00», – рассказали организаторы.

На вечернем концерте «Пою тебя сквозь давность тех веков» представят яркую программу, отметили организаторы. На сцене выступят оперное женское трио Opera Divas из Москвы, инструментальный квартет «Классика» – ансамбль артистов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, детский эстрадный хор музыкальной академии «Форте», саксофонист-виртуоз Вячеслав Галковский, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря. Ольга Гущина и Егор Гущин исполнят роли княгини Ольги и князя Владимира. В свободное время посетители смогут пройтись по ремесленной ярмарке и фотовыставке, а также принять участие в квесте на площадках фестиваля.

Организаторами фестиваля выступят Социально-культурный центр «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля, который реализует проект на средства субсидии от министерства молодёжной политики Псковской области.

Вход на фестиваль для псковичей бесплатный при демонстрации псковской прописки на входе в Кремль.

Все подробности можно узнать в официальном сообществе фестиваля «Ольгин град: у истоков Святой Руси».

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