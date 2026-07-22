«Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 22 августа

19:42, 22 июля 2026, ПАИ

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 22 августа, сообщили ПАИ организаторы.

У Покровской башни Псковского кремля развернётся исторический лагерь XVI-XVII века. Это событие – дань уважения всем, кто героически оборонял Псков от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах, отметили организаторы.

Гости смогут посоревноваться в метании сулиц, турнире «хитрости и чести» и в настольных играх Нового времени. Для всех гостей праздника будут действовать атмосферные интерактивные площадки, где можно и монету отчеканить, и пулю отлить, и летопись изукрасить.

Партнёром события станет Сормовский клуб исторического фехтования (СКИФ). Клуб занимается реконструкцией военной истории и фехтования XVII века. В рамках этих увлечений участники СКИФа изучают тактические маневры пикинеров и мушкетеров, практики штурмов различных укреплений, а также техники фехтования на шпагах мастеров прошлых эпох.

Кроме этого, на празднике выступят творческие коллективы совершенно различных направлений.

Праздник организуется при поддержке Псковского городского молодежного центра и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.