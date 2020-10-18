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Спорт

Лучших лыжников-гонщиков Псковской области выбрали в Острове

Фото газеты «Островские вести».

 

Сегодня на базе СОЦ «Юность» в рамках чемпионата и первенства Псковской области по общефизической подготовке прошел кросс, пишет газета «Островские вести».

По сообщению Федерации лыжных гонок Псковской области, мероприятие среди лыжников-гонщиков началось вчера - соревнованием на лыжероллерах. Сегодня спортсмены соперничали в кроссе на дистанциях в один, два и четыре километра.

 

Фото газеты «Островские вести».

 

Представители спортивных организаций, расположенных в Острове, показали результаты, позволившие им занять первые места.

Чемпионами области в своих возрастных категориях стали Артем Емельянов (АНО СОЦ «Юность»), Максим Лебедев и Филипп Вартанов (оба Остров ЦПС), Илья Варганов (АНО СОЦ «Юность»), Дарья Блажевич (Невель, ЦПС Остров), Александра Голубкова (АНО СОЦ «Юность»), Светлана Рябкина (Остров ЦПС).

Кубки, грамоты и медали организаторы соревнований вручили представителям команд.

Ранее ПАИ сообщало, что Остров посетила Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий вместе со своей семьей.

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