Лучших лыжников-гонщиков Псковской области выбрали в Острове
Сегодня на базе СОЦ «Юность» в рамках чемпионата и первенства Псковской области по общефизической подготовке прошел кросс, пишет газета «Островские вести».
По сообщению Федерации лыжных гонок Псковской области, мероприятие среди лыжников-гонщиков началось вчера - соревнованием на лыжероллерах. Сегодня спортсмены соперничали в кроссе на дистанциях в один, два и четыре километра.
Представители спортивных организаций, расположенных в Острове, показали результаты, позволившие им занять первые места.
Чемпионами области в своих возрастных категориях стали Артем Емельянов (АНО СОЦ «Юность»), Максим Лебедев и Филипп Вартанов (оба Остров ЦПС), Илья Варганов (АНО СОЦ «Юность»), Дарья Блажевич (Невель, ЦПС Остров), Александра Голубкова (АНО СОЦ «Юность»), Светлана Рябкина (Остров ЦПС).
Кубки, грамоты и медали организаторы соревнований вручили представителям команд.
Ранее ПАИ сообщало, что Остров посетила Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий вместе со своей семьей.