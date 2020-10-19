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Общество

Псковский Красный Крест получил более семи миллионов на проект социальной гостиницы

Псковский Красный Крест получил 7,2 миллиона на реализацию проекта социальной гостиницы с дневным досугом для пожилых людей - детей войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«НКО, общественники и волонтеры делают крайне важную работу, отвечая на самые острые и актуальные запросы общества, бескорыстно оказывая помощь всем, кто в ней нуждается», – добавил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, в этом году некоммерческие организации Псковской области привлекли по линии фонда 81,3 миллиона рублей на реализацию 41 социального проекта. В прошлом году сумма была в два раза ниже – 37 миллионов рублей. Это хорошая работа и показательные результаты.

«В ноябре мы планируем провести VIII форум для социально ориентированных НКО «Содействие». Уверен, он будет полезен для каждого участника! От лица жителей области благодарю всех за ваш вклад в развитие региона, ваш труд, отзывчивость и доброту», – заключил губернатор.

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