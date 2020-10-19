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Общество

Обычный глюкометр поможет определить коронавирус с точностью до 100%

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики коронавируса стандартные глюкометры, пишет газета «Известия».

Как сказано в препринте научной статьи, при клинических испытаниях глюкометр выявлял инфекцию SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа с 100% чувствительностью и отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов с 100% специфичностью.

Для пациента процедура будет представлять собой взятие пробы слюны с помощью ватной палочки или тому подобного приспособления, отметила ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

«На молекулярном уровне антиген – например, S-белок на поверхности вируса – выявляется молекулярным биораспознаванием, – рассказала специалист. – Тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны».

В самом ЛЭТИ под руководством Татьяны Зиминой также ведутся работы по созданию пептидных биочипов для определения коронавируса в слюне. Однако идея использовать для этого глюкометр высказана учеными из США впервые.

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