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Общество

В России разработали программу для поиска маньяков

На основе искусственного интеллекта специалисты создали новую программу по поиску серийных преступников.  Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексея Бессонова.

«К ее разработке нас подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. В 2017 году «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в расправе над еще одной жертвой: в деталях рассказал, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу. Тогда криминалисты обратили внимание на то, что в поведении серийных убийц и в том, как они скрывают следы, есть много закономерностей», – отметил он.

Специалисты изучили более 1 тысячи эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками, включая опыт расследования дел Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80 известных преступлений). На основе этого они разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника.

В таблицу включаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие и т. д.). Специальная программа просчитывает и предлагает наиболее верный, по мнению искусственного интеллекта, вариант.

«Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов – и можно начинать поиски», – рассказал Алексей Бессонов.

Хотя российская разработка и допускает погрешности, все же программа определяет возраст маньяка с точностью 80%, выявляет у него наличие психических заболеваний с достоверностью 81,5%. И с точностью 96% устанавливает, был преступник знаком с жертвой или нет, что важно для дальнейшего расследования.

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