В Великолукском районе женщина случайно ударила мужа ножом в живот

08:58, 19 октября 2020, ПАИ

В Великолукском районе женщина по неосторожности ударила мужа в живот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великолукского района.

Известно, что в августе в деревне Жестки Великолукского района между супругами произошёл конфликт. Мужчина начал бить женщину, которая в тот момент готовила. Развернувшись, женщина держала нож в руках перед собой, из-за чего по неосторожности ударила мужа в живот. От полученной раны мужчина скончался.

По данному факту сотрудниками Великолукского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные сбор доказательственной базы.

Результаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.