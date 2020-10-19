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Общество

Условный срок получил житель Новосокольнического района за незаконную вырубку ольхи

28-летний житель Новосокольнического района осужден за незаконную рубку ольхи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Суд установил, что 15 августа 2020 года мужчина в лесу вблизи деревни Кузьмино Новосокольнического района на землях лесного фонда, относящегося к защитным лесам зеленой зоны, незаконно вырубил 21 ольху. Своими противоправными действиями он причинил ущерб в размере 8 485 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере) и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно c испытательным сроком один год.  

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