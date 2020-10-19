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Общество

Псковская область заняла 63-е место среди регионов по уровню закредитованности населения

Фото Дарьи Хватковой.

По уровню закредитованности населения Псковская область заняла 63-е место. Средний уровень закредитованности россиян вырос в текущем году с 47,1 до 49,1%, пишет РИА Новости.

Псковская область заняла 63-место среди регионов России по уровню закредитованности населения. 63,4% составляет соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой заработной платы в 2020 году.

В среднем один человек в Псковской области должен банку 202,2 тысячи рублей. При этом за 12 месяцев изменение задолженности на одного человека составило 29,8 тысячи рублей.

Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,9%), а меньше всего — Ингушетии (10,3%).

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