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Пластиковый контейнер загорелся на улице Ипподромной в Пскове

В Пскове на улице Ипподромной загорелся пластиковый контейнер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ночь на 18 октября в 1:41 на улице Ипподромной, 121 огонь повредил пластиковый контейнер. А 17 октября в 18:49 в СНТ «Черняковицы» сгорело строение. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

18 октября в 16:51 на улице Мурманской в Великих Луках сгорело бесхозное строение. Огонь повредил и находящееся рядом бесхозное строение. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Также в Невеле за сутки сгорели два автомобиля.

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