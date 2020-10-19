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Общество

Приемка улицы Петровской состоялась в Пскове

Фото: пресс-служба муниципалитета

В Пскове состоялась приемка улицы Петровской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Пскове прошла приемка обновленной улицы Петровской на участке между улицей Коммунальной и Комсомольской площадью протяженностью 450 метров.

На площади более двух тысяч квадратных метров отфрезеровали изношенное покрытие, выполнили устройство двух слоев асфальта, а также отрегулировали высоту и заменили крышки четырех люков.

Старый асфальт разобрали, сделали основание из щебня и заасфальтировали, полностью заменили бортовой камень. В местах соединения тротуара и проезжей части выполнили понижение, уложили тактильную плитку.

Фото: пресс-служба муниципалитета

По левой стороне дороги укрепили обочину песчано-гравийно-щебеночной смесью. Также нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами и засеяли газоны. Был отремонтирован тротуар на участке улицы между Красноармейской и Госпитальной.

На ремонт направили более 10 млн рублей. Работы выполняла компания ООО «ДорСтройСервис».

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