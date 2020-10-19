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Общество

Новые правила покупки полиса ОСАГО вступили в силу в России

В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО — с 19 октября автовладельцы смогут приобретать полис с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», сообщает РИА Новости.

Рассчитанная через финансовую платформу стоимость полиса должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании. При этом за его оформление маркетплейс не будет взимать комиссию.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал два закона о финансовых маркетплейсах, позволяющие россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

Как и до пандемии, при покупке нового полиса ОСАГО необходимо предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.

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