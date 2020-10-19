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Общество

Псковичи могут получить персональный цифровой сертификат

Стартовала выдача персональных цифровых сертификатов на бесплатное обучение компетенциями цифровой экономики. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ» жители Псковской области до 30 октября могут подать заявку на получение цифрового сертификата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Получить дополнительное профессиональное образование возможно по одному из 22 сквозных направлений. Таких как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой дизайн и другие. Полный перечень образовательных организаций будет доступен 19 октября.

«Персональный цифровой сертификат — это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованность на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки», - отметил директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики университета 2035 Олег Подольский.

Воспользоваться сертификатом можно для прохождения обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования, корпоративных университетах России.

Обучение цифровым компетенциям пройдет полностью в дистанционном формате с 1 до 25 ноября. По итогам успешного обучения слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку может трудоспособный гражданин со средним профессиональным или высшим образованием, не получающий пенсионные выплаты и зарегистрированный на территории Псковской области.

Подать заявку на получение сертификата можно на сайте. Ожидается, что в этом году бесплатное обучение смогут пройти 33 тысячи россиян из 48 регионов страны.

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