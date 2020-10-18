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Из-за чемпионата Псковской области по бегу на шоссе закроют участок дороги в Порховском районе

24 октября в Порховском районе планируется проведение 42-го открытого чемпионата Псковской области по бегу на шоссе, посвященного памяти жертв фашизма. Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей мероприятия, на семикилометровом участке дороги Нестрино – Остров от деревни Нестрино до деревни Веретени вводится временное прекращение движения транспортных средств, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Проезд будет закрыт с 10:30 до 13:00. Соответствующий приказ подписал председатель комитета Борис Елкин. Временное прекращение движения обеспечивает администрация Порховского района.

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