Первое занятие для внештатных экскурсоводов организовали в Псковском музее-заповеднике
В Приказной палате Псковского кремля прошло первое занятие для внештатных экскурсоводов Псково-Изборского музея-заповедника. Лекцию по теме «Псковская артиллерия» читал доктор исторических наук Андрей Михайлов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
О внештатных экскурсоводах в музее заговорили летом. После переквалификации и определенной подготовки на спецкурсах любой гражданин сможет водить экскурсии по объектам музея-заповедника. При этом без одобрения музея никто на его территории работать не будет, даже если человек раньше «20 лет водил здесь экскурсии».