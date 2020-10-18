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Культура

Первое занятие для внештатных экскурсоводов организовали в Псковском музее-заповеднике

В Приказной палате Псковского кремля прошло первое занятие для внештатных экскурсоводов Псково-Изборского музея-заповедника. Лекцию по теме «Псковская артиллерия» читал доктор исторических наук Андрей Михайлов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

О внештатных экскурсоводах в музее заговорили летом. После переквалификации и определенной подготовки на спецкурсах любой гражданин сможет водить экскурсии по объектам музея-заповедника. При этом без одобрения музея никто на его территории работать не будет, даже если человек раньше «20 лет водил здесь экскурсии».

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