Пскович пожаловался на заброшенный объект в центре города

12:44, 19 октября 2020, ПАИ

Житель Пскова высказался по поводу заброшенного объекта в центре города, назначение которого он не понимает. Об этом мужчина написал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«20 лет в бесхозном и полуразрушенном состоянии в центре города находится объект неизвестного назначения, не один раз горевший, превращенный в отхожее место лицами без определенного места жительства. Возможно, для администрации Пскова этот «объект» имеет какую-то сакральную ценность. Я как житель вижу это строение в свои окна и очень переживаю: вдруг я завтра посмотрю в окно, а эту развалину уже снесли и Псков лишился чего-то очень важного и ценного!» – отметил местный житель.

Ответственным за решение этой проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.