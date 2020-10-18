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Островский, медведи-оборотни и соседи: обзор театральной недели в Пскове 19-25 октября
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Культура

Островский, медведи-оборотни и соседи: обзор театральной недели в Пскове 19-25 октября

Фото: Андрей Кокшаров

Какие спектакли можно увидеть в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в ближайшие дни? Когда можно отдохнуть и от души посмеяться, когда – напряженно следить за судьбой героя и ждать развязки конфликта, а когда – подумать и что-то переосмыслить? Псковский театр драмы составил обзор недели с 19 по 25 октября.

 

«Таланты и поклонники». 22 октября, 19:00

Фото: Андрей Кокшаров

В четверг на большую сцену возвращаются обновленные «Таланты и поклонники». Молодая и красивая актриса Негина. Ее страсть – сцена. Однако пропуск на сцену здесь – не талант, а богатые поклонники. Чтобы состоялся бенефис, надо преподнести себя на ужин меценатам. Чтобы взлететь к небу, надо стать птицей (и не обязательно чайкой).

В роли Александры Негиной впервые – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, в роли Великатова – артист Георгий Болонев.

Спектакль по классической пьесе Островского о любви, о мечтах и о выборе, делать который приходилось каждому из нас. Для внимательных зрителей в спектакле найдется масса отсылок, к примеру, к творчеству сюрреалиста Рене Магритта.

 

«Нави Волырк, капитанский сын». 23 октября, 19:00

Фото: Андрей Кокшаров

В пятницу на малой сцене спектакль «Нави Волырк» – история жизни медведя-оборотня Ивана Крылова. Того самого баснописца, которого, казалось бы, мы все знаем с детства. Заслуженный артист России Сергей Попков заставляет зрителя проживать все воспоминания, которые звучат из магнитофона и оживают на сцене, и страдать вместе с ним. Весь спектакль очень хочется вырвать из лап этого оборотня душу старика Крылова.

 

«Соседи». 24 октября, 18:00

Фото: Андрей Кокшаров

Добрая и светлая комедия о том времени, когда праздники отмечали всем двором, горести делили пополам и даже невесту для сына соседки выбирали сообща. Завязка конфликта – объявление о сносе многоквартирного дома, жильцы которого за десятилетия совместной жизни стали уже родными.

Динамичный, музыкальный спектакль с ностальгическими песнями Леонида Утёсова, Георгия Виноградова, Клавдии Шульженко.

Приходите, если соскучились по добрым и светлым историям и хотите отдохнуть субботним вечером с любимыми артистами. В спектакле заняты народный артист России Юрий Новохижин, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженные артисты России Сергей Попков и Виктор Яковлев и другие актеры нашего театра.

 

«Я сделал крылья и летал». 25 октября, 12:00 и 15:00

Фото: Андрей Кокшаров

«Вот беда – не видел чуда! Так сходи и посмотри» (Роман Сеф).  В воскресенье мы приглашаем в театр наших юных зрителей. Чудо в этой постановке – рождение малыша. Двое взрослых готовятся к этому таинству, а что происходит с ребенком до рождения, что он слышит, что ему снится? Со стихотворениями Романа Сефа, волшебной музыкой, театром кукол и нашими артистами мы предлагаем вам пофантазировать на эту тему.

Чудесный и светлый спектакль для семейного просмотра. Для детей и не только. Ведь у каждого из нас внутри есть тот маленький ребенок, который так же любит маму и папу, радуется снежным хлопьям и неизменно ждет чуда.

Билеты можно приобрести на сайте театра.

Лиза Славятинская
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