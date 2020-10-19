Убившему топором жителя Усвят мужчине продлили срок содержания под стражей

12:37, 19 октября 2020, ПАИ

34-летнему мужчине из поселка Усвяты, убившему топором знакомого, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает прокуратура Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что днем 3 июля мужчина после ссоры зашел в дом к знакомому и ударил его не менее двух раз обухом топора по голове. Потерпевший получил перелом костей свода и основания черепа с повреждением головного мозга, в результате чего умер.

Невельский районный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.