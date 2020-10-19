0
12:44
Пскович пожаловался на заброшенный объект в центре города
12:01
Вадим Нэдик стал гостем ПАИ-live
11:40
Пять ДТП спровоцировали массовые пробки в Пскове
11:31
«Уникальная выставка в уникальном месте»: экскурсия-интервью с куратором экспозиции «Собор церковного искусства» Аркадием Филиновым
11:29
В России предложили маркировать продукты с излишним сахаром
11:19
Случаи некачественного оказания услуг нелегальными таксистами участились в Псковской области
10:50
За сутки коронавирусом в России заразились более 15 тысяч человек
Еще новости
Общество

Убившему топором жителя Усвят мужчине продлили срок содержания под стражей

Фото Дарьи Хватковой.

34-летнему мужчине из поселка Усвяты, убившему топором знакомого, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает прокуратура Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что днем 3 июля мужчина после ссоры зашел в дом к знакомому и ударил его не менее двух раз обухом топора по голове. Потерпевший получил перелом костей свода и основания черепа с повреждением головного мозга, в результате чего умер.

Невельский районный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Пскович пожаловался на заброшенный объект в центре города
19 октября 2020
Пскович пожаловался на заброшенный объект в центре города
Вадим Нэдик стал гостем ПАИ-live
19 октября 2020
Вадим Нэдик стал гостем ПАИ-live
Пять ДТП спровоцировали массовые пробки в Пскове
19 октября 2020
Пять ДТП спровоцировали массовые пробки в Пскове
В России предложили маркировать продукты с излишним сахаром
19 октября 2020
В России предложили маркировать продукты с излишним сахаром
Случаи некачественного оказания услуг нелегальными таксистами участились в Псковской области
19 октября 2020
Случаи некачественного оказания услуг нелегальными таксистами участились в Псковской области
За сутки коронавирусом в России заразились более 15 тысяч человек
19 октября 2020
За сутки коронавирусом в России заразились более 15 тысяч человек
Приемка улицы Петровской состоялась в Пскове
19 октября 2020
Приемка улицы Петровской состоялась в Пскове
Псковская область заняла 63-е место среди регионов по уровню закредитованности населения
19 октября 2020
Псковская область заняла 63-е место среди регионов по уровню закредитованности населения

Идет загрузка...