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Общество

Липовая аллея появилась на улице Дружбы в Великих Луках

Депутаты Псковского областного Собрания, Великолукской городской Думы, члены местного политсовета, секретари первичных отделений городского отделения «Единой России» посадили 15 лип на аллее у строящегося детского сада в Северном микрорайоне Великих Лук. Столько же лип партийцы планируют высадить на этой территории весной следующего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

«В развивающемся микрорайоне Северный в настоящее время по национальному проекту «Образование» ведется строительство детского сада на 140 мест. К нему со стороны улицы Дружбы за счет средств городского бюджета прокладывается дорога с тротуаром. Городские власти сегодня стремятся, чтобы родителям с детьми был обеспечен удобный подъезд к новому дошкольному образовательному учреждению. Активисты «Единой России» решили создать вдоль этой дороги липовую аллею, которая в будущем украсит территорию рядом с детским садом. Родителям и детям будет приятно по ней передвигаться. Озеленение городских пространств – это важная и нужная задача», – рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе, заместитель главы города Сергей Агарев и призвал жителей города активно участвовать в озеленении своих дворовых территорий.

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