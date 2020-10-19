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Общество

Еще 35 млрд рублей на поддержку безработных выделит правительство РФ

В России на поддержку безработных выделено еще 35 млрд рублей. Об этом заявил 19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет газета «Известия». Соответствующее распоряжение уже подписано.

«Дополнительно правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах», - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам Михаила Мишустина, ситуация с распространением коронавируса в России сегодня остается непростой.

«Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения — тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями», - подчеркнул премьер-министр.  

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