В Пскове начался ремонт на площади Героев-десантников

12:43, 19 октября 2020, ПАИ

В Пскове на площади Героев-десантников начался ремонт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы будут вестись на площади Героев-десантников и участке улицы Кузнецкой до площади Победы. Объекты отремонтируют на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 15 декабря.

Сумма контракта составила более 22 млн рублей. Подрядная организация приступила к работам. Уже разобрали сломанный бортовой камень вдоль проезжей части и на круге по центру площади устанавливают новый. В течение рабочего дня этот вид работ будет завершен.

В зону ремонта входят 200 метров площади и 320 метров улицы с тротуарами. В рамках контракта рабочие выполнят фрезерование изношенного покрытия, разборку покрытия вокруг люков, а также отрегулируют высоту и заменят крышки люков. Кроме того, будут сделаны демонтаж и установка бортового камня, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, укладка геосетки на отдельных участках, установка лотков под водосточные трубы, нанесение разметки термопластиком со светоотражающими шариками, ремонт тротуаров и восстановление зеленой зоны.