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Общество

Необычную погоду пообещали жителям европейской части России

Необычную погоду в европейской части России с температурой на три градуса выше нормы 23 октября, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

«Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления. Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», — сказал он.

Из-за этого температура повысится и дожди станут сильнее.

Осадки усилятся в четверг во второй половине дня. В пятницу температура превысит десятиградусную отметку, достигнув 13 градусов, что на три градуса выше нормы. При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает, добавил синоптик. Такой прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.

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