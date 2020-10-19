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Общество

Новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях» появился в сети

Александр Андреев. Пушкин-лицеист (1979). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

19 октября, в День лицея, в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в соцсети «ВКонтакте» вышел новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Девятиминутный ролик посвящен истории лицея и рассказывает о судьбе отдельных его выпускников. Своего рода сценарием для него стало стихотворение Пушкина, написанное к лицейской годовщине в 1825 году, в дни михайловской ссылки поэта.

Кроме того, музей предлагает своим виртуальным посетителям перелистать уникальное издание — выпущенную в позапрошлом веке, к столетию со дня самого известного лицеиста, книгу Иннокентия Анненского «Пушкин и Царское Село».

Царскосельский лицей, основанный по указу императора Александра I, был открыт 19/31 октября 1811 года. В музее-заповеднике «Михайловское» вот уже много лет традиционно отмечают годовщины этой даты. В разные годы это были праздники для лицеистов Псковской области, бесплатные концерты или спектакли для школьников, их учителей и родителей. В нынешнем году праздник «ушел в интернет» из-за сложившейся в регионе эпидемиологической обстановки, уточнили в музее.

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