Волонтеры привели в порядок братское захоронение в Островском районе
В Островском районе волонтеры провели в порядок братское захоронение. Работы велись у деревни Никольское Островской волости, пишет газета «Островские вести».
Волонтеры стали участниками патриотического проекта «Поклонный крест» Псковской епархии и ОМД «Лига молодежи Псковской области» и провели уборку на одном из самых крупных братских захоронений.
В уборке приняли участие воспитанники Дома детского творчества — члены волонтерского отряда «Отзывчивые сердца», студенты Островского многопрофильного колледжа, а также сотрудники администрации Островского района.