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Общество

Волонтеры привели в порядок братское захоронение в Островском районе

Фото: газета «Островские вести»

В Островском районе волонтеры провели в порядок братское захоронение. Работы велись у деревни Никольское Островской волости, пишет газета «Островские вести».

Волонтеры стали участниками патриотического проекта «Поклонный крест» Псковской епархии и ОМД «Лига молодежи Псковской области» и провели уборку на одном из самых крупных братских захоронений.

Фото: газета «Островские вести»

В уборке приняли участие воспитанники Дома детского творчества — члены волонтерского отряда «Отзывчивые сердца», студенты Островского многопрофильного колледжа, а также сотрудники администрации Островского района.

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