128 тонн крупногабаритных отходов вывезла «Мехуборка» на выходных в Пскове

14:24, 19 октября 2020, ПАИ

128 тонн крупногабаритных отходов (КГО) вывезла «Мехуборка» с контейнерных площадок Пскова 17 и 18 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Вывоз крупногабаритных отходов включен в действующий тариф на услуги регионального оператора. КГО вывозятся по графикам, которые составляются на основании заявок управляющих компаний и других лиц, ответственных за содержание контейнерных площадок, а также в результате мониторинга, проводимого регоператором.

Складировать КГО следует не в простой мусорный контейнер, а в бункер, находящийся на контейнерной площадке, либо на специализированной территории, предназначенной именно для сбора данной категории остатков жизнедеятельности человека. Вывоз осуществляется при помощи спецтехники, предназначенной специально для перевозки крупногабаритных и тяжелых предметов.

Ежедневно три автомобиля «Мехуборки» выезжают для ручного сбора КГО силами сотрудников компании. Еще несколько машин заменяют восьмикубовые бункеры с крупногабаритом.

Все крупногабаритные отходы из Пскова направляются на сортировочный комплекс, где дробятся на специальной установке. Затем их вывозят на полигон в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Псковской области.