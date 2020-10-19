Жители деревни Степанско в Гдовском районе вынуждены пользоваться непроверенным родником

14:39, 19 октября 2020, ПАИ

Жители деревни Степанско в Гдовском районе в отсутствие централизованного водоснабжения вынуждены пользоваться непроверенным родником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Заключение о том, что вода в роднике безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства и может использоваться жителями деревни как единственный источник питьевой воды, не предоставлено, как и обоснований тому, что этого достаточно для удовлетворения потребностей в воде деревни.

Организация качественного водоснабжения относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов. Таким образом, в действиях должностных лиц администрации Гдовского района обнаружены нарушения законодательства. По факту выявленных нарушений внесено представление.