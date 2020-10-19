Более 30 административных правонарушений выявили сотрудники ГИБДД в Псковской области

14:32, 19 октября 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники ГИБДД выявили более 30 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Новосокольниках и Локне сотрудники ГИБДД провели проверки автотранспорта, направленные на пресечение нарушений ПДД. Во время рейда выявили свыше 30 административных правонарушений.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей региона соблюдать правила дорожного движения.