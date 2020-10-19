Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы

15:28, 19 октября 2020, ПАИ

В ближайшие два часа по Псковской области преимущественно в северных районах ожидается усиление юго-западного и западного ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При сильном ветре рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна.

Автомобиль следует поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».