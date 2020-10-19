Три человека пострадали в ДТП в Печорском районе

16:02, 19 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Автомобиль LADA Granta съехал в кювет и врезался в дерево на улице Октябрьской в Новом Изборске в Печорском районе. В ДТП пострадали три человека, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Пожарные первыми оказали медицинскую помощь пострадавшим перед приездом скорой помощи. Решается вопрос о госпитализации.

По словам владельца автомобиля, он сидел на заднем сиденье, а машиной управлял его знакомый. Он также отметил, что водитель и все пассажиры были пьяны. ДПС проверяет водителя на состояние алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи и сотрудники пожарной охраны Печорского района.