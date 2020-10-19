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Общество

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Сбой произошел в работе Facebook и Instagram. На сбои в работе пожаловались жители разных стран, пишет РИА Новости.

Перебои в работе соцсетей начались в 15:17 по московскому времени. С проблемами в работе Facebook столкнулись в основном жители США, а вот сбои в Instagram заметили жители Великобритании, Нидерландов, Испании и России.

Пользователи Facebook (41%) сообщили о полном отключении соцсети, 34% отметили проблему с авторизацией, а 24% - с новостной лентой.

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе новостной ленты (60%), 23% пользователей сообщили о сбоях при авторизации, а 16% пожаловались на работу сайта.

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