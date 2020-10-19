47 осужденных приняли участие в «Тотальном диктанте» в Псковской области

16:52, 19 октября 2020, ПАИ

В Псковской области 47 осужденных исправительных учреждений приняли участие в «Тотальном диктанте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В минувшие выходные осужденные проверили знания русского языка, написав «Тотальный диктант». Площадками для испытания стали учебные классы в общеобразовательных школах при колониях.

Также активное участие в проведении диктанта принимали и сами сотрудники пенитенциарных подразделений. В этом году автором текста стал писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Результаты тестирования станут известны до конца октября.