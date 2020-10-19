Найдено «слабое место» коронавируса

17:22, 19 октября 2020, ПАИ

Группа исследователей из Польши и США нашли слабое место у коронавируса и выяснила, что вирус можно «заблокировать». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью в издании Science Advances.

По словам специалистов, одним из методов борьбы с инфекцией оказалось воздействие на фермент SARS-CoV-2 PLpro: он не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, связанных с иммунным ответом организма. Наиболее эффективно на этот фермент влияют два ингибитора — VIR250 и VIR251, которые способны найти и блокировать только коронавирусный фермент, не «задевая» другие белки.

Эти свойства SARS-CoV-2 PLpro делают его мишенью для ряда противовирусных препаратов, отметили в издании.

Американские ученые также пришли к выводу, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеют одинаковую уязвимость. Исследователи обратили внимание на фермент Tom70, который также стимулирует репликацию вирусов, но теряет устойчивость к лекарствам при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b.