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Общество

Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку

Фото: ria.ru

Китайская компания Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку, которая отличается огромной мощностью 80 ватт. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время равных представленному девайсу нет: смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную зарядку «по воздуху», а ранее представленный iPhone 12 — 15 ватт.

Беспроводная зарядка Xiaomi сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 % за 1 минуту, 50 % – за 8 минут. Полностью телефон зарядится всего за 19 минут.

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