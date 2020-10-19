Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку
Китайская компания Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку, которая отличается огромной мощностью 80 ватт. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время равных представленному девайсу нет: смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную зарядку «по воздуху», а ранее представленный iPhone 12 — 15 ватт.
Беспроводная зарядка Xiaomi сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 % за 1 минуту, 50 % – за 8 минут. Полностью телефон зарядится всего за 19 минут.