«Мой бизнес сегодня»: Анастасия Иванова о мерах поддержки предпринимателей в пандемию - 5 октября. ЗВУК

10:55, 20 октября 2020, ПАИ

«Мой бизнес сегодня» - программа о том, как живет псковский бизнес в условиях пандемии коронавируса: потери и приобретения, финансовые проблемы и новые возможности, вопросы, ожидания и скорость принятия нужных решений, какую поддержку и помощь оказывает Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Об этом и не только - в эфире радио «7 Небо» (107.1). На этот раз гостем программы стала Анастасия Иванова, руководитель Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области, человек, который помогает псковскому бизнесу не только кредитами. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы. ЗВУК ЗДЕСЬ>>>

– Анастасия Николаевна, расскажите о востребованных мерах поддержки, которые сейчас пользуются наибольшей популярностью у предпринимателей Псковской области.

– Стандартно пользуется популярностью предоставление нашего льготного микрозайма, льготного кредита, до пяти миллионов под процентную ставку от 4,2% и до сих пор востребованы отдельные микрозаймы для пострадавших отраслей в период пандемии. Эти продукты востребованы всегда. Если посмотрим на меры поддержки, которыми наиболее активно пользуются предприниматели во второй половине года, то я бы отметила – финансирование рекламных кампаний. У предпринимателей есть возможность получить софинансирование в полном размере до 100 тысяч рублей на любую рекламную кампанию, начиная от рекламной кампании в интернете, наружной рекламы и изготовления специализированной печатной рекламной продукции и роликов для размещения на телевидении и радио. Отдельно для производственных предприятий в центре инжиниринга есть такая мера поддержки, как софинансированная рекламная кампания. У предпринимателей есть возможность получить софинансирование в размере 19,5% от всей стоимости на создание брендбука, логотипа и вообще концепной зоны бизнеса, за исключением создания сайта. Эта мера поддержки активно используется предпринимателями на сегодняшний момент. Желающих, конечно, больше, чем у нас есть возможностей, наблюдается очень повышенный рост.

Отдельно бы выделила финансирование обучения, на сегодняшний момент у нас более 50 субъектов на сумму более миллиона. Кто-то проходит обучение, кто-то задокументировался на обучение, а это повышение квалификации руководителей и сотрудников предприятий по развитию профессий. Эта мера поддержки тоже пользуется спросом сегодня.

Еще консультации, для нас это стало приятным удивлением, в хорошем смысле, что в этом году получилось создать систему консультирования, когда на консультации выступают действующие предприниматели-практики, специалисты в той или иной деятельности, в сфере. Предприниматели активно пользуются услугами по получению консультаций у действующих предпринимателей. Это наиболее востребованные меры поддержки на сегодня.

– Что касается софинансирования рекламных кампаний, это разовая помощь, которую предлагает фонд?

– Есть те, кто ни разу эту помощь не получал, мы смотрим по текущему году. Смотрите, если в этом году вы получали поддержку, а есть предприниматели, которые не получали, то, конечно, в первую очередь мы предоставляем ее тем, кто еще в этом году не получал такой поддержки. А так данной мерой поддержки можно воспользоваться каждый год.

– В этом году вы видите, что эта мера поддержки начала пользоваться популярностью?

– Да, большой запрос. В этом году, как только мы объявили об открытии данного направления, практически за несколько недель предприниматели израсходовали весь бюджет. Мы открываем периодически данную меру поддержки, предоставляется дополнительное финансирование. Сейчас под конец года у нас тоже будет набор на данное направление.

– Вы ожидаете еще увеличения финансирования в этом году?

– Не увеличится финансирование в рамках общей сметы, мы перераспределяем внутри своего финансирования. Например, мы принимаем решение, что на те услуги, которые пользуются большим спросом, выделяем не дополнительные средства, а просто перераспределяем внутри своих мер поддержки. У нас еще остались заявки тех, кто подавался на первый заход, зимой как раз будет возможность получить эти меры поддержки. В центре инжиниринга это поддержка конкретно для производственных предприятий с апреля, мая, когда активная работа запустилась, очень большой поток заявок идет на разработку сайтов и на сертификаты лицензированной своей продукции. Это тоже две услуги, которые наиболее востребованы сегодня.































































































































