Строительство социального городка в Пскове идет в две смены

17:43, 19 октября 2020, ПАИ

19 октября в Пскове заместитель губернатора Василий Осипов побывал на строительной площадке социального городка. По поручению главы региона вице-губернатор проинспектировал ход работ на объекте, который возводится в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время в трех жилых корпусах смонтированы системы отопления и водоснабжения. До конца текущего месяца в эти объекты будет подано тепло. Кроме того, в зданиях ведутся электромонтажные работы, после чего рабочие приступят к отделке стен и потолков.

Параллельно на площадке идет строительство еще трех жилых корпусов. Сейчас ведется кладка второго этажа, начато благоустройство территории. «На объекты привлечены дополнительные бригады электриков и каменщиков. Среди наемного персонала есть и студенты. Сотрудничество со студентами будет продолжено и на следующих этапах строительства социального городка», - отметил представитель подрядной организации.

Василий Осипов напомнил, что на недавнем совещании, посвященном реализации данного проекта, губернатор поручил организовать на объекте работу в несколько смен, и теперь вице-губернатор поинтересовался, как выполняется поставленная задача. Подрядчик сообщил, что в настоящее время строительные и отделочные работы на объекте ведутся в две смены.

По итогам осмотра объекта Василий Осипов поручил подрядчику максимально увеличить темпы работ, при этом особое внимание вице-губернатор обратил на необходимость своевременной подготовки и сдачи документации в региональное Управление капитального строительства.