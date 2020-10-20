Новая скульптура «По щучьему велению» появилась в Себеже

11:14, 20 октября 2020, ПАИ

Новая скульптурная композиция «По щучьему велению» появилась в Себеже в Лебяжьем сквере, пишет газета «Призыв».

Как отмечается, от установки скульптуры искусственного лебедя было решено отказаться, в сквере обитают живые птицы, которых любят подкармливать гости и жители Себежа. От деревянных гномиков также отказались – во-первых, они герои европейских сказок, а во-вторых, дерево – недолговечный материал. Фигура Бабы-яги нарушила бы баланс и умиротворение сквера. «Чтобы люди в парке не расставались со сказочной атмосферой, решено было установить фигуру щуки в надежде, что она сможет исполнить все желания. Да и щука – это рыба наших озер, а сказочные события могут произойти в жизни каждого, стоит только захотеть», – отмечает газета.

«Щучье веление и человеческое хотение создают определенный баланс природы и человека, что автор и выразил в этой скульптуре. Фигура щуки выполнена из бронзы, размещена на двух листах кувшинки и закреплена на большом камне. Автор скульптуры Олег Ершов рассматривал щуку, в первую очередь, как символ человеческой целеустремленности. Тем более что в сквере много символических деталей: фонари – тростники, скамейки – раскрытые крылья лебедя», - рассказала исполняющая полномочия главы администрации городского поселения Галина Малютина о том, как родилась идея об установке скульптуры.

По словам Галины Малютиной, напротив Лебяжьего сквера установлен памятник народному артисту Зиновию Гердту, который долгие годы работал в театре кукол и озвучивал сказочных персонажей. «Таким образом, можно провести некую композиционную параллель», – добавила она.

Организаторы установки памятника прокомментировали предложение пользователей из интернета, которое появилось в сети после публикации фото бронзовой щуки, установить в парке еще и скульптуру рака. «В чистой воде раки сами заведутся, главное, сохранять сквер и озеро чистыми», – ответили они.

Кроме того, администрация городского поселения «Себеж» и газета «Призыв» объявили конкурс, связанный с новой скульптурой, установленной в Лебяжьем сквере Себежа, участники должны угадать, сколько на ней чешуек.

Напомним, сквер благоустроен в рамках проекта приграничного сотрудничества России и Латвии. «В планах устройство дорожки к камню, где находится фигура щуки, ведь жители города и туристы обязательно захотят потереть щуке нос или хвост в надежде на скорое исполнение загаданного желания», – заключили организаторы.