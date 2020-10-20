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Общество

Сколько чешуек на новой скульптуре «По щучьему велению» – конкурс в Себеже

Фото: газета «Призыв».

Администрация городского поселения «Себеж» и газета «Призыв» объявили конкурс, связанный с новой скульптурой, установленной в Лебяжьем сквере Себежа, пишет районная газета в группе в соцсети «ВКонтакте».

Участники группы газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте» должны угадать, сколько чешуек на скульптуре. Организаторы конкурса отметили, что ответы следует писать в комментарии к записи именно на странице газеты. Чтобы победить - необходимо быть участником группы газеты «Призыв» и первому написать в комментарии правильное число.

«Конкурс продлится целую неделю. Стоп будет в 17:00 следующего понедельника. Во вторник, 27 октября, мы объявим победителя и назовем правильное число. У вас есть все шансы победить в конкурсе и стать обладателем первого приза - полугодовой подписки без доставки на газету «Призыв». Второй призер получит две книги подарочного издания, третий – одну», - написали организаторы конкурса.

Они добавили, что победителей и участников ждут сюрпризы от организаторов.

Напомним, новая скульптурная композиция «По щучьему велению» появилась в Себеже в Лебяжьем сквере. По словам исполняющей полномочия главы администрации городского поселения Галины Малютиной,  автор скульптуры Олег Ершов рассматривал щуку, в первую очередь, как символ человеческой целеустремленности. Сквер благоустроен в рамках проекта приграничного сотрудничества России и Латвии. «В планах устройство дорожки к камню, где находится фигура щуки, ведь жители города и туристы обязательно захотят потереть щуке нос или хвост в надежде на скорое исполнение загаданного желания», – заключили организаторы.

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