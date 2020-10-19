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Общество

«Экопром» призывает псковичей не выбрасывать крупногабаритные отходы в контейнеры для ТКО

Не выбрасывать крупногабаритные отходы в контейнеры для ТКО призывает «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

19 октября специалисты регионального оператора по обращению с ТКО в ходе выездного мониторинга обнаружили телевизор в контейнере для твердых коммунальных отходов на улице Николая Васильева.

«Экопром» напоминает, что данные действия являются нарушением законодательства, поскольку крупногабаритные отходы нельзя выбрасывать в обычные баки. Их следует выбрасывать в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Также не следует выкидывать диваны, унитазы или кресла в стандартный контейнер для твердых коммунальных отходов.

Вывоз КГО осуществляется при помощи спецтехники, предназначенной специально для перевозки крупногабаритных и тяжелых предметов.

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