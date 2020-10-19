0
19:00
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
18:41
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
18:17
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
17:56
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
17:54
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
17:39
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
17:22
Найдено «слабое место» коронавируса
Еще новости
Общество

Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих

ООО «Псковское социальное реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих» отмечает в этом году 76-летие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа. Благодаря содействию областного совета профсоюзов, в этом экономически сложном году далось решить часть проблем предприятия.

Как отметил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сейчас на предприятии трудится 46 человек, из которых 28 граждан с ограниченными возможностями, поэтому предприятие всегда находится под особым контролем профсоюза.

«2020 год из-за ограничительных мер очень тяжело отразился на хозяйственных субъектах РФ, – отметил Игорь Иванов. – Не стало исключением и Псковское предприятие Всероссийского общества глухих. В этом году нам удалось получить льготный беспроцентный кредит, что позволило решить часть экономических проблем предприятия. Но на этом мы останавливаться не намерены. Псковский облсовпроф совместно с профсоюзным активом продолжит работу на благо людей с ограниченными возможностями».

Кроме того, сегодня в рамках праздничных мероприятий активисты профсоюзной организации предприятия отмечены наградами облсовпрофа и регионального парламента. Председатель профсоюзного комитета Е. Егорова награждена почетной грамотой Псковского областного Совета профсоюзов, а члены первичной профсоюзной организации предприятия Т. Семенова, Ю. Тимофеева – благодарностями Псковского областного Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих 50% заболевших COVID-19 жителей Псковской области заразились в семьях Псковская область занимает пятое место среди регионов СЗФО по количеству зараженных COVID-19 Резерв учителей создадут в Пскове для бесперебойного образовательного процесса Дезинфекция подъездов возобновится в Пскове Из-за коронавируса могут отменить досрочный этап ЕГЭ в 2021 году Снижение уровня антител после коронавируса не означает исчезновение иммунитета — эксперт За сутки коронавирусом в России заразились более 15 тысяч человек Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области Псковским образовательным и спортивным организациям запретили оказывать детям услуги во время каникул
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
19 октября 2020
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
19 октября 2020
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
19 октября 2020
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
19 октября 2020
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
19 октября 2020
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
19 октября 2020
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
Найдено «слабое место» коронавируса
19 октября 2020
Найдено «слабое место» коронавируса
Благотворительный проект «Сила вместе» просит псковичей высказать мнение о НКО
19 октября 2020
Благотворительный проект «Сила вместе» просит псковичей высказать мнение о НКО

Идет загрузка...