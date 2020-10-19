Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих

17:54, 19 октября 2020, ПАИ

ООО «Псковское социальное реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих» отмечает в этом году 76-летие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа. Благодаря содействию областного совета профсоюзов, в этом экономически сложном году далось решить часть проблем предприятия.

Как отметил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сейчас на предприятии трудится 46 человек, из которых 28 граждан с ограниченными возможностями, поэтому предприятие всегда находится под особым контролем профсоюза.

«2020 год из-за ограничительных мер очень тяжело отразился на хозяйственных субъектах РФ, – отметил Игорь Иванов. – Не стало исключением и Псковское предприятие Всероссийского общества глухих. В этом году нам удалось получить льготный беспроцентный кредит, что позволило решить часть экономических проблем предприятия. Но на этом мы останавливаться не намерены. Псковский облсовпроф совместно с профсоюзным активом продолжит работу на благо людей с ограниченными возможностями».

Кроме того, сегодня в рамках праздничных мероприятий активисты профсоюзной организации предприятия отмечены наградами облсовпрофа и регионального парламента. Председатель профсоюзного комитета Е. Егорова награждена почетной грамотой Псковского областного Совета профсоюзов, а члены первичной профсоюзной организации предприятия Т. Семенова, Ю. Тимофеева – благодарностями Псковского областного Собрания.