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Общество

В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»

Фото: газета «Земля новоржевская»

В Новоржевском Доме культуры прошла премьера спектакля по пьесе Николая Гоголя «Игроки». Об этом 19 октября сообщает газета «Земля новоржевская».

В новой театральной постановке речь идет об игроках-мошенниках. Спектакль получился понравился всем зрителям. Актеры получили большую порцию зрительских аплодисментов, цветов и благодарностей.

Фото: газета «Земля новоржевская»

Глава Новоржевского района Софья Пугачева поблагодарила актерский состав и режиссера Дарину Дементьеву от имени всех зрителей за показанную постановку и  положительные эмоции.

 «Я в первый раз смотрела спектакль народного, а не профессионального театра. И просто удивлена, что люди, не имея актерского образования, могут так замечательно играть. Каждый актер в своей роли был колоритен. Нам очень понравилось. Спасибо актерам и режиссеру за эмоции. Будем ждать новых спектаклей!», - отметила зрительница Ирина после показа.

Фото: газета «Земля новоржевская»

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