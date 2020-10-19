В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
В Новоржевском Доме культуры прошла премьера спектакля по пьесе Николая Гоголя «Игроки». Об этом 19 октября сообщает газета «Земля новоржевская».
В новой театральной постановке речь идет об игроках-мошенниках. Спектакль получился понравился всем зрителям. Актеры получили большую порцию зрительских аплодисментов, цветов и благодарностей.
Глава Новоржевского района Софья Пугачева поблагодарила актерский состав и режиссера Дарину Дементьеву от имени всех зрителей за показанную постановку и положительные эмоции.
«Я в первый раз смотрела спектакль народного, а не профессионального театра. И просто удивлена, что люди, не имея актерского образования, могут так замечательно играть. Каждый актер в своей роли был колоритен. Нам очень понравилось. Спасибо актерам и режиссеру за эмоции. Будем ждать новых спектаклей!», - отметила зрительница Ирина после показа.