0
21:49
И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции
20:52
Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий
20:00
Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
19:29
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе
19:00
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
18:41
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
18:17
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
Еще новости
Общество

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе

Фото:газета «Пламя»

Мероприятия по духовно-патриотическому воспитанию детей и молодежи стали реализовываться в Куньинском районе. Об этом сообщает 19 октября газета «Пламя».

Эти проекты стали проводиться на территории Псковской области Псковской епархией и общественным молодежным движением за счет грантового проекта Росмолодежи.

Фото:газета «Пламя»

Партнёрами стали отдел по работе с молодежью МБУ «РКЦ», общеобразовательные школы района и Совет ветеранов войны и труда.

В ходе субботника участники акции привели в порядок и братское захоронение в деревне Кривицы, расположенное на берегу озера Жижицкое.

В деревне Городно участники патриотической акции убрали листья и траву, возложили цветы к стеле и мемориальной плите с именами погибших воинов.В селе Усмынь в завершение субботника ребята возложили цветы и почтили память погибших на могиле Героя Советского Союза Самсона Михайловича Немченка. В Боровке к акции присоединилась местная жительница Тамара Семёнова, которая в течение года поддерживает братскую могилу в чистоте и порядке. На обратном пути в деревне Долговица добровольцы посетили этнографический музей Виктора Панфилова.

Фото: газета «Пламя»

Обучающиеся четырех-восьми классов Ущицкой школы вместе с классными руководителями Галиной Богдановой и Анатолием Юдиным также приняли участие в патриотической акции, приведя в порядок братское захоронение в Ущицах и обелиск на месте боев в деревне Корнилово.

Фото: газета «Пламя»

В Жижицкой школе учащиеся всегда убирают братское захоронение и могилу Героя России Дмитрия Григорьева. Этот осенний месяц не стал исключением: молодежь школы вместе с Анастасией Степановой вновь собралась на субботник: к мемориальным плитам снова легли цветы, память солдат Великой Победы почтили Минутой молчания.

Фото: газета «Пламя»

В течение всего года подобные мероприятия проводятся учениками и педагогами Куньинской школы: на братском захоронении поселка Кунья, в «Долине смерти», в деревне Кресты. Патриотическая тема в воспитании школьников, «Бессмертный полк», встречи с тружениками тыла, малолетними узниками концлагерей и детьми войны, всегда поддерживается директором школы Натальей Васильевой и педагогическим коллективом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции
19 октября 2020
И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции
Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий
19 октября 2020
Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий
Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
19 октября 2020
Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 1
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе
19 октября 2020
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
19 октября 2020
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
19 октября 2020
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
19 октября 2020
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
19 октября 2020
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова

Идет загрузка...