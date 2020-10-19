Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе

19:29, 19 октября 2020, ПАИ

Мероприятия по духовно-патриотическому воспитанию детей и молодежи стали реализовываться в Куньинском районе. Об этом сообщает 19 октября газета «Пламя».

Эти проекты стали проводиться на территории Псковской области Псковской епархией и общественным молодежным движением за счет грантового проекта Росмолодежи.

Партнёрами стали отдел по работе с молодежью МБУ «РКЦ», общеобразовательные школы района и Совет ветеранов войны и труда.

В ходе субботника участники акции привели в порядок и братское захоронение в деревне Кривицы, расположенное на берегу озера Жижицкое.

В деревне Городно участники патриотической акции убрали листья и траву, возложили цветы к стеле и мемориальной плите с именами погибших воинов.В селе Усмынь в завершение субботника ребята возложили цветы и почтили память погибших на могиле Героя Советского Союза Самсона Михайловича Немченка. В Боровке к акции присоединилась местная жительница Тамара Семёнова, которая в течение года поддерживает братскую могилу в чистоте и порядке. На обратном пути в деревне Долговица добровольцы посетили этнографический музей Виктора Панфилова.

Обучающиеся четырех-восьми классов Ущицкой школы вместе с классными руководителями Галиной Богдановой и Анатолием Юдиным также приняли участие в патриотической акции, приведя в порядок братское захоронение в Ущицах и обелиск на месте боев в деревне Корнилово.

В Жижицкой школе учащиеся всегда убирают братское захоронение и могилу Героя России Дмитрия Григорьева. Этот осенний месяц не стал исключением: молодежь школы вместе с Анастасией Степановой вновь собралась на субботник: к мемориальным плитам снова легли цветы, память солдат Великой Победы почтили Минутой молчания.

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В течение всего года подобные мероприятия проводятся учениками и педагогами Куньинской школы: на братском захоронении поселка Кунья, в «Долине смерти», в деревне Кресты. Патриотическая тема в воспитании школьников, «Бессмертный полк», встречи с тружениками тыла, малолетними узниками концлагерей и детьми войны, всегда поддерживается директором школы Натальей Васильевой и педагогическим коллективом.