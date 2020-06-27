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Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Пскове

  • Массовое ДТП в Пскове, спровоцированное пьяным водителем
    Фото: ПАИ
  • Массовое ДТП в Пскове, спровоцированное пьяным водителем
    Фото: ПАИ
  • Массовое ДТП в Пскове, спровоцированное пьяным водителем
    Фото: ПАИ
  • Массовое ДТП в Пскове, спровоцированное пьяным водителем
    Фото: ПАИ

19 октября в Пскове, не доезжая до перекрестка улиц Юбилейная и  Коммунальная, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель ВАЗ 2107 протаранил Ford и BMW, которые ехали рядом.

По предварительным данным, водитель ВАЗа 2107 находился в состоянии алкогольного опьянения.

Аварийно-спасательная служба обесточила автомобили и передали виновника ДТП бригаде скорой помощи.

На месте работают ДПС, областная и аварийно-спасательная служба спасения.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео с места ДТП будет опубликовано позже.

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