Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Пскове
19 октября в Пскове, не доезжая до перекрестка улиц Юбилейная и Коммунальная, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Водитель ВАЗ 2107 протаранил Ford и BMW, которые ехали рядом.
По предварительным данным, водитель ВАЗа 2107 находился в состоянии алкогольного опьянения.
Аварийно-спасательная служба обесточила автомобили и передали виновника ДТП бригаде скорой помощи.
На месте работают ДПС, областная и аварийно-спасательная служба спасения.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Видео с места ДТП будет опубликовано позже.