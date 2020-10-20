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Пожарные ликвидировали возгорание бани в Пскове

  • В Пскове сгорела баня
    Фото: ПАИ
  • В Пскове сгорела баня
    Фото: ПАИ
  • В Пскове сгорела баня
    Фото: ПАИ
  • В Пскове сгорела баня
    Фото: ПАИ
  • В Пскове сгорела баня
    Фото: ПАИ

В Пскове пожарные ликвидировали возгорание бани. Инцидент произошел в ночь на 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На улице Первый переулок Хлебной Горки, 8 загорелась баня. На место прибыла пожарная охрана, которой удалось ликвидировать угрозу распространения огня и спасти рядом стоящий дом.

В результате пожара из людей никто не пострадал. На месте работали пожарная охрана, а также сотрудники полиции. Причина возгорания неизвестна. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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