Пожарные ликвидировали возгорание бани в Пскове

07:00, 20 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В Пскове пожарные ликвидировали возгорание бани. Инцидент произошел в ночь на 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На улице Первый переулок Хлебной Горки, 8 загорелась баня. На место прибыла пожарная охрана, которой удалось ликвидировать угрозу распространения огня и спасти рядом стоящий дом.

В результате пожара из людей никто не пострадал. На месте работали пожарная охрана, а также сотрудники полиции. Причина возгорания неизвестна. Выясняются обстоятельства произошедшего.