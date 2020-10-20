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Общество

Отменить плату за ЖКУ предложили для малоимущих граждан в России

В России для малоимущих граждан предложили отменить плату за ЖКУ. Таким образом было предложено полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека, пишет газета «Известия».

Такое предложение премьер-министру России Михаилу Мишустину направил Общероссийский народный фронт.

На сегодняшний день россияне получают субсидию, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую. В 35 регионах России такая доля составляет 22%, в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан, в 14 субъектах — от 16 до 21% и в семи — 15% и ниже.

В июле текущего года глава государства Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения, которые смогли бы выровнять условия получения социальной поддержки по оплате ЖКУ в стране.

Для компенсации может понадобиться порядка 140 млрд рублей за год. Помимо этого, ОНФ предлагает расширить социальный стандарт жилищной обеспеченности с 18 до 25 квадратных метров на человека.

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