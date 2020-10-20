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Общество

В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Подсолнечное масло рекордно подорожало в России. Стоимость за неделю выросла до 74,2 тысячи рублей за тонну, пишет ТАСС.

Недавний рекорд составлял 71 тыс. рублей за тонну. Теперь за тонну подсолнечного масла придется отдать 74 175 рублей. Средние котировки укрепились на 6,6%.

Помимо этого, поднялись цены и на подсолнечник — на 1375 рублей до 30 875 рублей за тонну.

По словам аналитиков, причиной роста котировок стал скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели. Во второй половине недели многие переработчики начали поднимать цены на две-четыре тысячи рублей.

Эксперты ожидают и дальнейшего повышения цен на масло и оживления закупок маслозаводов.

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