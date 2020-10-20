Два человека погибли в ДТП в Себежском районе

07:44, 20 октября 2020, ПАИ

В Себежском районе в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

20 октября в 04:50 на 37-м км автодороги Толкачево — Себеж — Заситино 30-летний мужчина за рулем Toyota Carina допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием. Водитель и 34-летний пассажир, жители деревни Горния Себежского района, скончались на месте аварии.

Еще один 34-летний пассажир, житель деревни Мальково Себежского района, получил травмы. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, медики и пожарные.