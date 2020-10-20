Соревнования среди автолюбителей инвалидов-колясочников пройдут в Пскове
В Пскове пройдут соревнования среди автолюбителей инвалидов-колясочников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Впервые в Псковской области пройдет конкурс среди автомобилистов, которые управляют легковым автомобилем с помощью ручного управления. 11 человек примут участие в мероприятии, которое состоится 24 октября в 15:00 по адресу: Псков, улица Труда, 75а. Люди с инвалидностью на своих автомобилях продемонстрируют водительское мастерство. Участникам предстоит пройти «змейку», выполнить параллельную парковку и т. д.
Конкурс приурочен ко Дню автомобилиста. Проведение конкурса организуют ПОО ВОИ и АНО «Новая автошкола».